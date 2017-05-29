СБУ прийшла з обшуками в офіси "Яндекс": підозрюють у державній зраді

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В одеський та київський офіси "Яндекс. Україна" прийшли з обшуком співробітники СБУ.
В самій компанії причини обшуку не знають.
"У наших офісах в Києві та Одесі зараз знаходяться представники Служби безпеки України. Інформацією про причини сьогоднішніх дій СБУ ми поки не володіємо. До наших офісів вже виїхали адвокати. В рамках правових процедур ми готові надати органам необхідну інформацію", - повідомила керівник прес-служби "Яндекс" Ася Мелкумова виданню Marketing Challenge.
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У той же час речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі заявила, що обшуки відбуваються на основі статті 111 ККУ – державна зрада. стаття поширюється на загрозу інформаційній безпеці країни. Винним за цією статтею загрожує позбавлення волі строком на 12-15 років з конфіскацією майна.
До слова, компанія "Яндекс. Україна" повідомила своїх клієнтів, що припиняє свою фінансову діяльність на території України.
Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.