СБУ проводить обшук в редакції "Страна.ua" та в квартирах журналістів

Співробітники СБУ проводять обшуки в редакції видання "Страна.ua" та в домівках двох журналістів, що працюють у цьому виданні.

Про повідомляє головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва.

Згідно із його повідомленням у Facebook, обшуки також проводять вдома у двох журналістів видання. За словами Гужви, обшуки проводяться по справі "розголошення державної таємниці" – співробітники СБУ шукають флешку. Дозвіл на обшук видав Печерський райсуд Києва.

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Для нас кожен обшук – як знак відмінності. Значить все правильно робимо. Будемо продовжувати працювати,

– відзначив Гужва.

В редакцію, де проходять обшуки, вже приїхала екс-міністр юстиції та адвокат Олена Лукаш.

Нагадаємо, 22 червня у Києві відбулися обшуки видання "Страна.ua", після чого було затримано його головного редактора Ігоря Гужву. ГПУ звинувачує його у вимаганні хабара в розмірі 20 тисяч доларів.



Пізніше за Гужву внесли заставу в розмірі 544 тисячі гривень, і удень 27 червня головний редактор проросійського ресурсу "Страна.ua" вийшов на свободу із Лук'янівського СІЗО у Києві.



Згодом стало відомо, що співробітники Служби безпеки України виявили секретну інформацію Міністерства оборони на флешці, яку вилучили в головного редактора "Страни.ua" Ігора Гужви. Сам Гужва цю інформацію заперечує.