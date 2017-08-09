СБУ проводить обшук в редакції "Страна.ua" та в квартирах журналістів

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Співробітники СБУ проводять обшуки в редакції видання "Страна.ua" та в домівках двох журналістів, що працюють у цьому виданні.
Про повідомляє головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва.
Згідно із його повідомленням у Facebook, обшуки також проводять вдома у двох журналістів видання. За словами Гужви, обшуки проводяться по справі "розголошення державної таємниці" – співробітники СБУ шукають флешку. Дозвіл на обшук видав Печерський райсуд Києва.
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Для нас кожен обшук – як знак відмінності. Значить все правильно робимо. Будемо продовжувати працювати,
– відзначив Гужва.
В редакцію, де проходять обшуки, вже приїхала екс-міністр юстиції та адвокат Олена Лукаш.
Нагадаємо, 22 червня у Києві відбулися обшуки видання "Страна.ua", після чого було затримано його головного редактора Ігоря Гужву. ГПУ звинувачує його у вимаганні хабара в розмірі 20 тисяч доларів.
Пізніше за Гужву внесли заставу в розмірі 544 тисячі гривень, і удень 27 червня головний редактор проросійського ресурсу "Страна.ua" вийшов на свободу із Лук'янівського СІЗО у Києві.
Згодом стало відомо, що співробітники Служби безпеки України виявили секретну інформацію Міністерства оборони на флешці, яку вилучили в головного редактора "Страни.ua" Ігора Гужви. Сам Гужва цю інформацію заперечує.