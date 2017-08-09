12:05
9 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
Вєсті Кремля
21:27, 8 серпня
Вєсті.UA. Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст
Вєсті.UA
19:27, 8 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 10:00: Викуп з HBO. Першої леді Франції – не буде
Випуск новин
10:39, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

СБУ проводить обшук в редакції "Страна.ua" та в квартирах журналістів

11:38, сьогодні 81 Читать новость на русском
Обшуки в редакції
Обшуки в редакції "Страна.ua" та в квартирах журналістів / strana

Співробітники СБУ проводять обшуки в редакції видання "Страна.ua" та в домівках двох журналістів, що працюють у цьому виданні.

Про повідомляє головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва.

Згідно із його повідомленням у Facebook, обшуки також проводять вдома у двох журналістів видання. За словами Гужви, обшуки проводяться по справі "розголошення державної таємниці" – співробітники СБУ шукають флешку. Дозвіл на обшук видав Печерський райсуд Києва.

Читайте також: ГПУ оприлюднила нове відео переговорів Гужви з посередником

Для нас кожен обшук – як знак відмінності. Значить все правильно робимо. Будемо продовжувати працювати,
– відзначив Гужва.

В редакцію, де проходять обшуки, вже приїхала екс-міністр юстиції та адвокат Олена Лукаш.

Нагадаємо, 22 червня у Києві відбулися обшуки видання "Страна.ua", після чого було затримано його головного редактора Ігоря Гужву. ГПУ звинувачує його у вимаганні хабара в розмірі 20 тисяч доларів.

Пізніше за Гужву внесли заставу в розмірі 544 тисячі гривень, і удень 27 червня головний редактор проросійського ресурсу "Страна.ua" вийшов на свободу із Лук'янівського СІЗО у Києві.

Згодом стало відомо, що співробітники Служби безпеки України виявили секретну інформацію Міністерства оборони на флешці, яку вилучили в головного редактора "Страни.ua" Ігора Гужви. Сам Гужва цю інформацію заперечує.

Теги: Новини України СБУ Ігор Гужва журналісти ЗМІ Новини Києва Олена Лукаш
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
сьогодні, 12:05 Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
Блог Медіа
Будущее осмысленное и беспощадное
сьогодні, 11:12 Будущее осмысленное и беспощадное
Павло Казарін 219
Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
сьогодні, 10:01 Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
Катерина Петренко 1917
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": лучшие работники убегают в Россию
Ольга Черненко 2079
Ні російській окупації: доля
8 серпня, 22:01 Ні російській окупації: доля "незалежних" республік, охоплених "турботою" Росії
Соломія Подільська 3493
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Прогноз погоди на 11 травня: весна здивує крайнощами
 11 травня , 06:34
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
Для дітей Донеччини запрацювала особлива програма в Дніпрі
 14 лютого , 21:41
Для мешканців Балаклії відкрили гарячу лінію
 25 березня , 17:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук