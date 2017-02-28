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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

СБУ виклала переговори лідерів бойовиків щодо блокади України

18:44, сьогодні 2132 Читать новость на русском
Захарченко
Захарченко

Служба безпеки України оприлюднила запис переговорів лідера донецьких бойовиків Олександра Захарченка з одним із своїх підлеглих щодо торгівельної блокади окупованих територій.

Захарченко в розмові з так званим "начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації" Трапєзніковим обговорюють ультиматум бойовиків щодо блокади.

Під час розмови Захарченко вказує на те, що результати ультиматуму українській стороні його не цікавлять. Бойовики планують, за вказівкою російських кураторів, використати цю ситуацію для так званої «націоналізації» підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих терористами територіях. Саме ці наміри були оголошені у заяві, яку вони обговорювали у перехопленій розмові.

Читайте також: Українські підприємства на Донбасі і так націоналізовані Росією, – Геращенко

Теги: Україна Блокада СБУ
Джерело: 24 Канал
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