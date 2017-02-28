СБУ виклала переговори лідерів бойовиків щодо блокади України

Служба безпеки України оприлюднила запис переговорів лідера донецьких бойовиків Олександра Захарченка з одним із своїх підлеглих щодо торгівельної блокади окупованих територій.

Захарченко в розмові з так званим "начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації" Трапєзніковим обговорюють ультиматум бойовиків щодо блокади.

Під час розмови Захарченко вказує на те, що результати ультиматуму українській стороні його не цікавлять. Бойовики планують, за вказівкою російських кураторів, використати цю ситуацію для так званої «націоналізації» підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих терористами територіях. Саме ці наміри були оголошені у заяві, яку вони обговорювали у перехопленій розмові.

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