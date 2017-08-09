Шахраї "розвели" українців на дешевих путівках до Єгипту

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У Києві шахраї обдурили з дешевими путівками на відпочинок до Єгипту більше 20 сімей на близько 18 тисяч доларів.
Про це розповіла одна з потерпілих Юлія Магай, пише ТСН.
Їй запропонувала знайома – путівки по 200 доларів з особи, тож вона придбала для двох дітей і мами. Загалом заплатила майже 19 тисяч гривень. Зі слів знайомої, путівки були такими дешевими, бо розраховувались лише на членів одного спортклубу. Тож Юлія заплатила ще 150 гривень членського внеску.
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Та коли настав час їхати – люди зрозуміли, що їх обдурили. Катерина Тимченко, яка пропонувала дешеві "путівки", не знала про аферу. Їй запропонував "путівки" знайомий Дмитро Гончар, який запевнив, що це бюджетні путівки зі спортшколи.
Але закритий рот, не можна про це багато-кому знати. І я кажу – нікому говорити не буду, тільки своїм,
– цитує слова Дмитра Катерина.
Тимченко додала, що дешевими путівками зацікавились серед її знайомих і рідних понад 20 сімей. Тож вона збирала гроші і передавала Дмитру.
Сам Гончар заявив, що стався форс-мажор, тож гроші він повернути не може. Також чоловік написав заяву у поліцію, мовляв йому погрожують невідомі