"Щасти на ЗНО!": в мережі запустили флешмоб для підтримки школярів

Під школами, де проходитимуть тестування зберуться цілі "групи підтримки".

Ірина Пономаренко навчається в 11-А у столичній школі номер 169. Дівчина мріє стати програмістом та вступити до київського політеху. Каже, знань у школі недостатньо, тож доводиться ходити на додаткові курси. А ще Ірина складатиме тест з української мови, математики та географії.

Морально підтримати підлітків під час здачі ЗНО активісти закликали відомих особистостей. І влаштували флешмоб під гаслом "Щасти на ЗНО!". До флешмобу долучився і 24 канал. Ведуча випуску новин Леся Вакулюк зробила селфі з плакатом "Щасти на ЗНО!".

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Свої шкільні екзамени вона склала на відмінно, тепер дає поради випускникам. За задумом організаторів, основна антистресова та фанова частини флешмобу відбудуться 23 травня в день складання першого іспиту.