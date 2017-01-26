Що допоможе Трампу завдати удару Росії: однокурсник Путіна озвучив три дієві кроки

Колишній радянський розвідник Юрій Швець, який в інституті КДБ вчився на одному курсі з Володимиром Путіним, назвав три важливі кроки, до яких мав би вдатись новообраний президент США Дональд Трамп, щоб послабити позиції Росії.

Понад 20 років тому Швець емігрував до США й став там аналітиком бізнес-розвідки.

Він озвучив три важливі кроки Трампа на посаді президента США, які не принесуть користі Російської Федерації, пише "Гордон".

За словами колишнього радянського розвідника, одним із таких кроків мало б стати збільшення виробництва й експорту сланцевої нафти і газу в цілях досягнення повної енергетичної незалежності США.

Розумієте, як це позначиться на світових цінах на нафту і газ?

– риторично запитав він.

Однокурсник Путіна каже, що "хороший" Трамп для Росії повинен перевершити "поганого" Обаму.

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"Поганий" Обама тільки обіцяв зміцнити систему протиракетної оборони в Європі. "Хороший" (для Кремля) Трамп це зробить. "Поганий" Обама скорочував збройні сили США. "Хороший" Трамп їх збільшить. Це стосується флоту, авіації, ядерної тріади. При цьому треба пам'ятати, що вже зараз військовий бюджет США приблизно у 10 разів більший від російського, а в галузі звичайних озброєнь США випереджають РФ на ціле покоління, якщо не більше ", – наголошує аналітик.

На переконання Юрія Швеця, саме реалізація цих трьох пунктів призведуть до "смерті путінської Росії".

З обранням Трампа з Кремля безперервно лунають заклики: потрібно сідати й домовлятися. Домовлятися про що? Що Росії потрібно від США – мені зрозуміло: скасування санкцій, довгі гроші на інвестиції, новітні технології. Але що Москва може запропонувати Вашингтону в обмін?

– резюмував експерт.

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