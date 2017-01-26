11:24
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 10:00: Мексика відреагувала на стіну на кордоні. Хабарництво заступника мера
Випуск новин
11:21, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що допоможе Трампу завдати удару Росії: однокурсник Путіна озвучив три дієві кроки

10:49, сьогодні 1329 Читать новость на русском
Хтозна, чи буде Трамп для Росії
Хтозна, чи буде Трамп для Росії "хорошим" / Getty images

Колишній радянський розвідник Юрій Швець, який в інституті КДБ вчився на одному курсі з Володимиром Путіним, назвав три важливі кроки, до яких мав би вдатись новообраний президент США Дональд Трамп, щоб послабити позиції Росії.

Понад 20 років тому Швець емігрував до США й став там аналітиком бізнес-розвідки.

Він озвучив три важливі кроки Трампа на посаді президента США, які не принесуть користі Російської Федерації, пише "Гордон".

За словами колишнього радянського розвідника, одним із таких кроків мало б стати збільшення виробництва й експорту сланцевої нафти і газу в цілях досягнення повної енергетичної незалежності США.

Розумієте, як це позначиться на світових цінах на нафту і газ?
– риторично запитав він.

Однокурсник Путіна каже, що "хороший" Трамп для Росії повинен перевершити "поганого" Обаму.

Читайте також: Заради спільного тиску на Китай Трамп готовий пожертвувати Росії Україну, – західні ЗМІ

"Поганий" Обама тільки обіцяв зміцнити систему протиракетної оборони в Європі. "Хороший" (для Кремля) Трамп це зробить. "Поганий" Обама скорочував збройні сили США. "Хороший" Трамп їх збільшить. Це стосується флоту, авіації, ядерної тріади. При цьому треба пам'ятати, що вже зараз військовий бюджет США приблизно у 10 разів більший від російського, а в галузі звичайних озброєнь США випереджають РФ на ціле покоління, якщо не більше ", – наголошує аналітик.

На переконання Юрія Швеця, саме реалізація цих трьох пунктів призведуть до "смерті путінської Росії".

З обранням Трампа з Кремля безперервно лунають заклики: потрібно сідати й домовлятися. Домовлятися про що? Що Росії потрібно від США – мені зрозуміло: скасування санкцій, довгі гроші на інвестиції, новітні технології. Але що Москва може запропонувати Вашингтону в обмін?
– резюмував експерт.

Читайте також: Однокурсник Путіна розвіяв ілюзії Росії щодо Трампа

Теги: Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії Нафта Ядерна безпека США Політика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
сьогодні, 11:03 10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
196
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні, 08:36 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 910
4 сезон
25 січня, 22:33 4 сезон "Шерлока": грандіозний провал грандіозного серіалу
1 1428
Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
25 січня, 21:00 Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
Анна Косинська 2955
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Землетрус з-під Донецька дістався аж до Росії
 7 серпня 2016 , 19:20 1
Українські десантники знищили позиції умовного "противника" – з’явились фото
 16 вересня 2016 , 21:35
Тука про блокаду Донбасу: У цих людей в головах повний сумбур
 28 грудня 2016 , 09:42
Складається враження, що за Савченко хтось стоїть, – політолог
26 грудня 2016 , 22:43 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук