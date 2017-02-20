Що Порошенко пообіцяв родичам Героїв Небесної Сотні

Проголосувати за зміни до закону про заочне засудження уже цього тижня закликав Верховну Раду Петро Порошенко.

Так глава держави заявив під час зустрічі з родичами Героїв Небесної Сотні.

Зміни в законодавстві дозволять почати судовий процес проти президента-втікача Віктора Януковича без його присутності.

Петра Порошенка підтримав і генпрокурор Юрій Луценко. Він заявив – ті норми закону, які ухвалили торік, діятимуть лише до квітня. Тож, якщо Парламент не встигне змінити його, то адвокати екс-ґаранта зможуть заявляти про застосування в Україні вибіркового правосуддя.

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До слова, на зустріч з родинами Героїв Небесної Сотні було озвучено, як увіковічнять пам’ять наймолодших загиблих активістів.