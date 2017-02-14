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Що робити, якщо Windows 10 не вдалося оновити: інструкція

06:14, сьогодні 496 Читать новость на русском
Що робити, якщо Windows 10 не вдалося оновити: інструкція

Microsoft регулярно випускає оновлення для Windows 10: одні з них носять глобальний характер і додають в систему нову функціональність, інші – потребують детального вивчення роботи внутрішніх компонентів системи, які непомітні звичайному користувачеві. Однак операційній системі не завжди вдається оновитися.

Що робити в таких випадках?

Першим кроком варто перевірити "Журнал оновлень" – це спеціальний лог, де зберігається інформація про всі пакети оновлень, які отримує комп'ютер. Відкрийте центр повідомлень>"Всі налаштування">"Оновлення та безпека">"Центр оновлення Windows">"Журнал оновлень".

Проаналізуйте список, який виявиться перед вами. Швидше за все ви побачите численні помилки «Не вдалося встановити» навпроти більшості пакетів. Їх причини для кожного окремого пакета оновлень варто розглядати індивідуально, але дуже часто їх поєднує те, що елементів, на які Windows намагається встановити оновлення, просто немає в системі. Таке буває в тих випадках, коли встановлена неліцензійна версія Windows, де автори "збірки" люб'язно видалили деякі системні файли, або, якщо користувач сам видалив системні файли в Windows 10. У таких випадках допоможе тільки повна перевстановлення Windows або вимкнути автоматичне оновлення, щоб система не намагалася постійно оновити те, чого немає.

Якщо використовувана версія Windows 10 гарантовано є ліцензійною, а до системних файлів ніхто ніколи не торкався, то необхідно перевірити операційну систему на наявність помилок. Слід відкрити командний рядок від імені адміністратора і ввести команду sfc/scannow. Якщо Windows знайде пошкоджені файли, вона їх виправить.

Другою причиною неможливості встановлення оновлень може бути те, що самі файли оновлень пошкоджені. Таке може відбуватися через погане інтернет-підключення, помилкою Microsoft або через розрив сесії скачування оновлень. Видалити завантажені файли можна перейшовши в директорію c:/windows/SoftwareDistribution/Download/. Після видалення файлів не зайвим буде почистити реєстр за допомогою спеціального ПЗ, а далі запустити скачування оновлень з "Центру оновлень Windows" вручну.

Windows – занадто складна операційна система, щоб назвати універсальну інструкцію для вирішення проблем з оновленнями. Як вже говорилося вище, вірним помічником для пошуку основної причини неможливості установки оновлень є журнал, який підкаже, який саме елемент системи не може оновитися.

Читайте також: Як боротися з помилкою "Недостатньо вільної пам'яті" на Android: інструкція

Теги: Windows 10
Джерело: internetua
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