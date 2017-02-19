Що він курить? – у Швеції висміяли заяву Трампа

Президент США Дональд Трамп в суботу ввечері, 18 лютого, виступав на демонстрації у Флориді і при цьому згадав про теракт в Швеції, якого в дійсності не було.

Після оголошення намірів Білого дому відновити зусилля з обмеження імміграції, Трамп навів приклади терактів у європейських країнах, щоб проілюструвати потенційну небезпеку прийому мігрантів, пише Reuters

Ви бачили, що сталося в Німеччині, ви бачили, що сталося минулої ночі у Швеції. У Швеції! Ви можете в це повірити? Вони прийняли велику кількість (мігрантів). І тепер у них проблеми, про які вони навіть не уявляли. Ви бачили, що відбулося в Брюсселі. А погляньте на Ніццу, погляньте на Париж,

– зазначив Трамп.

Just to reiterate: There was NO terror incident in Sweden last night.

But Fox talked about Sweden last night. pic.twitter.com/XtcC4PRiNU — Steve Kopack (@SteveKopack) 19 лютого 2017 р.

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Заява американського президента викликала неабияку реакцію в Швеції. Як пише The Local, у Twitter тепер користується великою популярністю хештег #LastNightInSweden – минулої ночі в Швеції.

Швеція? Теракт? Що він курить? Виникає безліч питань,

– прокоментував заяву Трампа екс-прем'єр Швеції Карл Більдт у Twitter.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19 лютого 2017 р.

No. Nothing has happened here in Sweden. There has not ben any terrorist attacks here. At all. The main news right now is about Melfest. -> — @sweden / Emma (@sweden) 19 лютого 2017 р.