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Що він курить? – у Швеції висміяли заяву Трампа

18:07, сьогодні 1523 Читать новость на русском
Трамп і Путін
Трамп і Путін / nv

Президент США Дональд Трамп в суботу ввечері, 18 лютого, виступав на демонстрації у Флориді і при цьому згадав про теракт в Швеції, якого в дійсності не було.

Після оголошення намірів Білого дому відновити зусилля з обмеження імміграції, Трамп навів приклади терактів у європейських країнах, щоб проілюструвати потенційну небезпеку прийому мігрантів, пише Reuters

Ви бачили, що сталося в Німеччині, ви бачили, що сталося минулої ночі у Швеції. У Швеції! Ви можете в це повірити? Вони прийняли велику кількість (мігрантів). І тепер у них проблеми, про які вони навіть не уявляли. Ви бачили, що відбулося в Брюсселі. А погляньте на Ніццу, погляньте на Париж,
– зазначив Трамп.

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Заява американського президента викликала неабияку реакцію в Швеції. Як пише The Local, у Twitter тепер користується великою популярністю хештег #LastNightInSweden – минулої ночі в Швеції.

Швеція? Теракт? Що він курить? Виникає безліч питань,
– прокоментував заяву Трампа екс-прем'єр Швеції Карл Більдт у Twitter.

Теги: Дональд Трамп Курйози Швеція ЗМІ Інтернет
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