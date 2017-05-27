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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Що зараз відбувається з книгодрукуванням

21:17, сьогодні 25

Їхню роботу ніхто не бачить, але без них – не було б книжок. В Україні сьогодні працівники видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначають професійне свято

Підготовка книги – копітка робота. Тільки редагування тексту займає до півроку. Рукопис крізь пильні очі редактора проходить, як мінімум, 5 разів. Коли зауважень уже немає – текст іде на верстку.

Після редагування, верстки, коректури оригінал макет у друкованому та електронному вигляді відправляється у типографію. Там зовсім інша атмосфера – шум друкарських машин і стійкий запах фарби.

Збільшилась кількість літературно-художніх видань, і також порівняно з минулим роком і дитячої літератури, з української художньої літератури для дорослих дуже багато українських письменників видають свої книжки,
– сказала завідувач відділу статистики Книжкової палати України Світлана Буряк.

Книжкова індустрія, кажуть фахівці, з початку війни пережила кризу. Якщо у 2013 видали майже 70 тисяч примірників, то у 2016 лише 49. Українське книговидавництво тільки тепер починає виходити на новий старт.

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Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Україна Література
Джерело: 24 Канал
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