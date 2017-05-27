Що зараз відбувається з книгодрукуванням

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Їхню роботу ніхто не бачить, але без них – не було б книжок. В Україні сьогодні працівники видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначають професійне свято
Підготовка книги – копітка робота. Тільки редагування тексту займає до півроку. Рукопис крізь пильні очі редактора проходить, як мінімум, 5 разів. Коли зауважень уже немає – текст іде на верстку.
Після редагування, верстки, коректури оригінал макет у друкованому та електронному вигляді відправляється у типографію. Там зовсім інша атмосфера – шум друкарських машин і стійкий запах фарби.
Збільшилась кількість літературно-художніх видань, і також порівняно з минулим роком і дитячої літератури, з української художньої літератури для дорослих дуже багато українських письменників видають свої книжки,
– сказала завідувач відділу статистики Книжкової палати України Світлана Буряк.
Книжкова індустрія, кажуть фахівці, з початку війни пережила кризу. Якщо у 2013 видали майже 70 тисяч примірників, то у 2016 лише 49. Українське книговидавництво тільки тепер починає виходити на новий старт.
Читайте також: У мережі запустили сервіс із найбільшою колекцією української поезії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter