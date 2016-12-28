Силовики переходять на посилений режим роботи

З п'ятниці у зв'язку зі святами прикордонники, надзвичайники та поліція переходять на посилений режим служби.

Нацгвардія разом із поліцейськими патрулюватимуть вулиці.

Протидія вуличної злочинності – це, в першу чергу, профілактика. І наявність правоохоронної складової на вулицях під час масових заходів – це буде стримуючою обставиною. Треба обов’язково більше залучити як Національної гвардії, так і патрульних підрозділів, щоб фактор візуалізації правоохоронців був на цих заходах,

– зазначив командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров.

У ДСНС кажуть, що цілодобово будуть чергувати понад 7 тисяч рятувальників та 2 тисячі спецтехніки. А в разі потреби – їх кількість подвоять.

А Держприкордонслужба вже посилила підрозділи у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Чернігівській та Одеській областях.

До слова, прикордонники на час новорічних та різдвяних свят дещо змінили роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення АТО.