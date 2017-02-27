Силовики взяли штурмом житло злочинця: є постраждалі

У Чернігові взяли штурмом квартиру злочинця, який 24 лютого стріляв у працівника ломбарду.

Йдеться про чоловіка, який наприкінці минулого тижня стріляв у працівника ломбарду, повідомив глава поліції Сергія Князєва.

За словами Сергія Князєва, коли правоохоронці увірвалися в помешкання, підозрюваний кинув гранату.

Поранення отримали двоє поліцейських. один із них, 38-річний майор поліції, спецпризначенець корду – у важкому стані в лікарні. поранено й злочинця.

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Нагадаємо, що у п'ятницю під час нападу на ломбард злочинець стріляв у працівника закладу, свідки викликали поліцію, тож грабіжник нічого вкрасти не встиг. Він просто утік. Працівника ломбарду з пораненням у голову госпіталізували.