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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Синютка оприлюднив ймовірні причини вибуху на шахті у Львівській області

16:26, сьогодні 200 Читать новость на русском
Олег Синютка на місці трагедії
Олег Синютка на місці трагедії / Надя Земницька

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка стверджує, що наразі причиною трагедії на шахті "Степова" слідство розглядає вибух метану.

Про це він розповів у ефірі одного з українських телеканалів.

"Попередньо кваліфікується вибух метану, але кінцевий висновок дасть комісія, яка проведе розслідування. Буде створена комісія, яка проведе розслідування, і вона зробить висновок, чи порушувалися правила техніки безпеки", – наголосив чиновник.

За словами очільника ЛОДА, навантаження на шахті не збільшувалося.

Навпаки, порівняно з попереднім часом ми не збільшували обсяги видобутку. Але те, що повністю готувалися всі засоби для того, щоб збільшувати видобуток у зв'язку з блокадою, це очевидно... У зв'язку з тим, що ми перестали отримувати вугілля зі Сходу України, ми готувалися до того, щоб збільшити обсяги видобутку на "Львіввугілля". Чи пов'язаний вибух на шахті з проведенням робіт зі збільшення обсягів, дасть висновок тільки комісія,
– підкреслив Синютка.

Читайте також: В Україні оголосили жалобу

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи.

За словами голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, у результаті щонайменше 10 гірників загинули та ще 5 зазнали серйозних опіків.

У зв’язку з трагедією український прем’єр Володимир Гройсман скасував заплановані заходи та вилетів до Львівської області.

Теги: Україна Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині Львів вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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