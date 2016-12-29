Скандал дня. Нардеп забрав подарований перед виборами дитмайданчик

Народний депутат від "Народного фронту" Олександра Кодола забрав дитячий майданчик, який перед виборами він подарував жителям села Володькова Дівиця на Чернігівщині.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Майданчик він забрав після того, як його політсила програла вибори в місцевій територіальній громаді.

"У Чернігівській області є гарне село Володькова Дiвиця (колишні Червоні Партизани). Це великий населений пункт, майже містечко, на території якого немає жодного нормального дитячого майданчика, і ось цей кадр від партії "Народний Фронт", який балотувався в цьому окрузі, не просто обіцяв новий майданчик, він його навіть привіз. Привіз гойдалки, гірку, пісочницю, ще якісь елементи, вивантажив, а коли дізнався, що там із виборами пролетів – завантажив усе назад і відвіз!", – розповів місцевий дачник Олександр Альбінський у Facebook.