Скандал з тиском на "1+1". В Нацраді з питань ТБ зробили заяву

В Нацразі з питань телебачення і радіомовлення відреагували на заяву телеканалу "1+1" про тиск на журналістів та спробу рейдерського захоплення.

Як заявила перший заступник глави Національної ради з питань Телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк у коментарів виданню "РБК-Україна", підстав для припинення мовлення телеканалу "1+1" немає.

"Я переконана, що канал мовитиме згідно з рішенням Нацради про продовження ліцензії, прийнятому 15 грудня. Не бачу підстав для нічого іншого і буду відстоювати цю позицію", – заявила Герасим'юк.

Нагадаємо, журналісти каналу "1+1" заявили, що їм можуть не продовжити ліцензію на мовленні. 15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана. Також канал побоюється, що це може бути спробою рейдерського захоплення.