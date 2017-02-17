Скандальний російський актор зіграє роль лідера бойовиків на Донбасі

Олексій Панін зіграє роль бойовика на Донбасі у фільмі режисера Володимира Бортка "Вбивство міст".

Якого саме бойовика зіграє Панін поки не говорять. Але зазначають, що це не "Моторола", якого вбили минулого року. Про це пише "Комсомольська правда".

Мій герой досить неоднозначний: він ополченець, але далеко не білий і пухнастий. З кримінальним минулим. За своїми сьогоднішніми вчинками він, безумовно, герой, але з неоднозначною біографією,

– розповів Панін.

Читайте також: Як потужно виглядають фільми, які зараз знімають в Україні: з’явився красивий ролик

Актор розповів, що йому близька роль, тому що кілька років тому його взяли в полон ЗСУ в Одесі за те, що він виступав за "приєднання" Криму до Росії. Після цього він втік, а СБУ порушило проти нього кримінальну справу.

Панін зазначив, що готовий поїхати на Донбас та підтримати там людей своїм фільмом та виступами.