Скільки комерційних банків закрила Гонтарева за час свого правління НБУ: неочікувана цифра

З 19 червня 2014 року до 10 травня 2017 року Валерія Гонтарева керувала Національним банком України. Не всі фінансові установи змогли пережити її управління.

50% – така кількість комерційних банків зникла під час керівництва Валерії Гонтарєвої

У цьому році фінансова мапа України зменшилася ще на шість комерційних банків.

Тепер в Україні налічується 90 банків, з яких 38 – з іноземним капіталом і 17 – із 100% іноземними інвестиціями.

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Неплатоспроможні фінустанови наразі винні НБУ 45,2 мільярди гривень.

В середньому один банк Валерія Гонтарева ліквідовувала за неповних 12 днів.