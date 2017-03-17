Скільки Кремль витратить на святкування річниці анексії Криму: колосальна сума

Урочистості та святковий концерт з нагоди річниці анексії Криму бюджету Москви обійдеться в 22 мільйони рублів (більше 10 мільйонів гривень).

Про це повідомив російський телеканал "Дождь".

Святкування анексії відбудеться біля головної будівлі МДУ ім. Ломоносова. Контракт виконує лише одна компанія, вона ж і буде відповідати за роботу адміністративно-технічної та режисерсько-постановочної груп, розробку концепції заходу і сценарію, договори з рейтинговими артистами, організацію телетрансляції на одному з федеральних каналів.

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Мітинг-концерт вперше пройде у будівлі МДУ. У попередні роки він проходив на Красній площі, а потім на Василівському узвозі. Концерт буде складатися з політичних виступів і концерту. За інформацією журналістів, президент Володимир Путін на урочистості не приїде, але його привітання в тій чи іншій формі там прозвучить.

Нагадаємо, 16 березня 2014 року у Криму відбувся незаконний референдум, а 18 березня Росія включила анексований півострів до складу Федерації.