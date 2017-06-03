Скільки Росія витрачає на пропаганду: політик назвав шокуючу суму

Бюджет на пропаганду в Російській Федерації перевищує мільярд доларів.

Про це повідомив голова Комітету ВР із питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в ефірі "5 каналу".

"Я підкреслюю, офіційний бюджет Російської Федерації на пропаганду за межами РФ – понад мільярд доларів. Я не знаю, скільки там тіньовий бюджет. Бюджет нашого Міністерства інформполітики – 24 мільйони гривень", – зазначив політик.

Він додав, що можливо у бюджеті на 2018 рік вдасться значно збільшити фінансування інформаційної безпеки України.

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