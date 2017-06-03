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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки Росія витрачає на пропаганду: політик назвав шокуючу суму

10:07, сьогодні 43 Читать новость на русском
Бюджет Росії на пропаганду становить понад 1 мільярд доларів
Бюджет Росії на пропаганду становить понад 1 мільярд доларів / newsader.com

Бюджет на пропаганду в Російській Федерації перевищує мільярд доларів.

Про це повідомив голова Комітету ВР із питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в ефірі "5 каналу".

"Я підкреслюю, офіційний бюджет Російської Федерації на пропаганду за межами РФ – понад мільярд доларів. Я не знаю, скільки там тіньовий бюджет. Бюджет нашого Міністерства інформполітики – 24 мільйони гривень", – зазначив політик.

Він додав, що можливо у бюджеті на 2018 рік вдасться значно збільшити фінансування інформаційної безпеки України.

Читайте також: Санкції допомогли Росії "включити мізки", але потрібно з цим закінчувати, – Путін

Теги: Україна Сергій Пашинський Новини Росії гроші Російська пропаганда Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
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