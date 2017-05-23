Скільки українців досі заходить у "ВКонтакте" попри заборону: цікава статистика

Після введення блокування російських сайтів в Україні відвідуваність соцмереж різко впала. Та попри це українці продовжують користуватись забороненими ресурсами.

Як повідомляє Іnforesist з посиланням на дані SimilarWeb, за 5 днів відвідуваність соцмережі "ВКонтакте", на яку інтернет-користувачі заходять через VPN, з 10,1 мільйонів візитів скоротилась на 3,35 мільйони до 6,75 мільйона разів.

Відвідуваність "ВКонтакте" скоротилась на 3,35 мільйони візитів

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Відвідуваність "ВКонтакте" скоротилась з 10,1 млн на 3,35 млн візитів

Соціальна мережа "Однокласники" з 4,64 мільйона візитів втратила близько 1,67 мільйона – до 2,97 мільйона.

Відвідуваність "Однокласників" скоротилась на близько 1,67 мільйона візитів

Відвідуваність "Однокласників" скоротилась на близько 1,67 мільйона візитів

Втратив і "Яндекс" – кількість візитів скоротилась з 6 мільйонів до 4-ох.

Відвідуваність "Яндекса" скоротилась з 6 мільйонів до 4-ох

Відвідуваність "Яндекса" скоротилась з 6 мільйонів до 4-ох

Інтернет-портал mail.ru недоотримав 1,22 мільйона візитів з 4,62 мільйона.

Відвідуваність mail.ru скоротилась на 1,22 мільйона візитів з 4,62 мільйона

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Відвідуваність mail.ru скоротилась на 1,22 мільйона візитів з 4,62 мільйона

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.