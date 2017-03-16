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Скільки українців готові їхати на роботу в Росію

07:13, сьогодні 320 Читать новость на русском

Заробітчани отримують за кордоном понад 6% ВВП України і вже давно впливають на курс гривні. І з кожним роком кількість трудових мігрантів з України зростає. І лише Росія відчуває втрату якісної робочої сили з України.

В 4 рази зменшилась кількість українців, які бажають поїхати на заробітки в Росію. Тепер працювати на території окупанта готові лише 6% українських заробітчан.

До цього часу кожен третій (36%) опитаний виїжджав на роботу у Польщу. На другому місці була росія Росія (25%). По 5% працювали у Чехії та Німеччині, 3% – в Італії.

За 2016 рік заробітчани перерахували до України 7 млрд доларів, тоді як іноземні інвестори вклали в економіку країни всього 3,76 млрд доларів.

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Теги: Україна Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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