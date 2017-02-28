Скільки українців продовжують дивитися російські телеканали: незвичні дані

Попри те, що окупація Криму та війна на Донбасі триває третій рік, українські телеглядачі й надалі продовжують дивитися телеканали країни-окупанта.

Як свідчать дані КМІС, 7,9%, або ж кожен 13-й українець отримує інформацію з російських телеканалів. Але довіра до цих ЗМІ майже на нулі.

Загалом, про події в Україні майже 87,1% опитаних дізнаються із загальнонаціональних українських телеканалів.

40% українців черпають інформацію з інтернет-видань.

Кожен 5-й (20,6%) опитаний отримує інформацію з соціальних мереж.

Друковані ЗМІ і радіо як джерела інформації продовжують втрачати популярність серед українців – 17% і 16,5% відповідно.

Читайте також: ТОП-10 новинних сайтів, які читають українці