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Скільки українців продовжують дивитися російські телеканали: незвичні дані

07:10, сьогодні 462 Читать новость на русском

Попри те, що окупація Криму та війна на Донбасі триває третій рік, українські телеглядачі й надалі продовжують дивитися телеканали країни-окупанта.

Як свідчать дані КМІС, 7,9%, або ж кожен 13-й українець отримує інформацію з російських телеканалів. Але довіра до цих ЗМІ майже на нулі.

Загалом, про події в Україні майже 87,1% опитаних дізнаються із загальнонаціональних українських телеканалів.

40% українців черпають інформацію з інтернет-видань.

Кожен 5-й (20,6%) опитаний отримує інформацію з соціальних мереж.

Друковані ЗМІ і радіо як джерела інформації продовжують втрачати популярність серед українців – 17% і 16,5% відповідно.

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Теги: Російська пропаганда ЗМІ статистика Медіа
Джерело: 24 Канал
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