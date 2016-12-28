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Скільки в Україні коштуватимуть бездротові навушники Apple AirPods: ціна вас здивує

03:18, сьогодні 1241 Читать новость на русском
Apple AirPods
Apple AirPods

Любителям "яблучних" технологій, які вирішили купити собі бездротові навушники Apple AirPods, доведеться викласти чималу суму.

Дві українські торгові мережі "Фокстрот" та "Алло" виклали у своїх каталогах ціни на Apple AirPods. Бездротові навушники в них можна буде купити на 6599 гривень. В деяких інших мережах ціна піднімається вдвічі і доходить до понад 13 тисяч гривень.

Як пише Tehnot.com, американська вартість гаджета складає 159 доларів без урахування податків (близько 4175 гривень за актуальним курсом НБУ), у Франції новинка доступна за 179 євро (приблизно 4910 гривень).

Однак жоден з постачальників техніки Apple в Україні офіційно не заявляв про те, чи буде пристрій доступно в країні в принципі, тим більше не називав ціни, тому не можна говорити, що представлені дані точні. Проте в минулому ці мережі неодноразово повідомляли достовірну інформацію про ціни на електроніку в країні до офіційних анонсів.

Точна дата старту продажів поки не повідомляється. Станом на кінець грудня Apple AirPods не отримали дозвіл для використання на території України, без якого старт офіційних продажів не відбудеться.

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Теги: Apple
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