Скільки втратить Ахметов через блокаду Донбасу: захмарні підрахунки

Холдинг українського олігарха Ріната Ахметова може втрачати до 30 мільйонів доларів щомісяця через економічну блокаду Донбасу.

Про це повідомляє інвестиційна компанія Dragon Capital.

В цілому, ми оцінюємо, що "Метінвест" (власником компанії є Ахметов, – "24") втратить 30 мільйонів доларів на рівні EBITDA (фінансовий показник валового прибутку підприємства) щомісяця, поки залізнична блокада триває,

– йдеться у повідомленні.

В Dragon Capital також заявили, що Ахметову довелося зупинити виробництво на двох компаніях, які є основним активом "Метінвест".

Читайте також: Блокувальники Донбасу висунули свої вимоги Гройсману

Нагадаємо, 21 лютого два підприємства Ахметова на окупованій території зупинили виробництво через блокаду залізничного сполучення. Зокрема, зупинилася робота на "Єнакієвському металургійному заводі" та акціонерному товаристві "Краснодонвугілля".