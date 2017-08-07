Смерть героїчного українського морпіха: нові подробиці

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Валентин Гонтар
Валентин Гонтар / 24 Канал

Ветеран батальйону "Донбас" Валентин Гонтар з позивним "Прапор" був знайдений у Києво-Святошинському лісі у районі озера Нивки підірваним на гранаті.

Про це сайту "24" повідомила друг родини загиблого Наталя Барська.

За її словами, дружина "Прапора" Віталіна Маслова зараз знаходиться у Святошинському РУВД.

Зараз вона знаходиться у слідчого. Попередня версія слідства – самогубство. Зараз адвокат продивляється матеріали справи. Ми будемо писати заяву про перекваліфікацію справи на вбивство,
– сказала вона.

Барська також додала, що "Прапор" не міг покінчити життя самогубством і висловила здивування тим, що ніхто з його бойових побратимів не приїхав підтримати дружину загиблого.

Раніше сьогодні про загибель Валентина Гонтара повідомив волонтер Назар Приходько. За його словами, "Прапор"помер вдома.

Теги: Новини України Новини політики Жертви Новини Києва АТО Війна на Донбасі Іловайська трагедія
Джерело: 24 канал
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