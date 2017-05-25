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Смертельна ДТП трапилася на Київщині через раптову появу кабана

15:26, сьогодні 3006 Читать новость на русском

В ніч проти четверга, 25 травня, на автодорозі Біла Церква - Сквира, поблизу с. Шамраївка, зіткнулися легковики Renault Logan та Renault Kangoo. Аварію спровокував дикий кабан, що раптово вибіг на проїжджу частину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Зазначається, що від отриманих травм загинули троє людей, ще двоє людей потрапили до лікарні.

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"Попередньо встановлено, що 40-річний водій Renault Logan намагався об'їхати дикого кабана, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Проте на швидкості автомобіль занесло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з транспортним засобом Renault Kangoo під керуванням 46-річного жителя Сквирського району", – повідомили правоохоронці.

Так, внаслідок зіткнення загинули водій та 23-річний пасажир авто Renault Logan, а також 48-річний пасажир Renault Kangoo. Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

Водночас до Сквирської центральної лікарні з тяжкими травмами доставлено 46-річного водія та 41-річного пасажира Renault Kangoo.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Теги: Україна Фотоновини Жертви Аварії та ДТП Київ
Джерело: 24 Канал
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