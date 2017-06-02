Снять розовые очки после "Майдана" и учиться мыслить самостоятельно

Когда Майдан одержал победу – в обществе царила эйфория. Мы поверили в то, что можно выиграть войну и провести реформы так же быстро, как мы смогли прогнать узурпатора. И главный итог последних трех лет – это избавление от розовых очков.

За это время мы лишились иллюзии, что все реформы за нас сделают иностранцы. Украина надеялась на них как на сказочную щуку, которая будет выполнять желания главного героя, пока тот лежит на печи. Но оказалось, что никто не сможет сделать за украинцев их домашнюю работу.

Вдобавок, ушла в небытие иллюзия о том, что запад может выиграть за нас войну с Россией. Оказалось, что западный избиратель куда больше думает о своем будущем, нежели об украинском. И что бессмысленно ждать от него больших жертв, нежели те, на которые мы готовы идти сами.

Мы начали понимать, что война за независимость не ведется чужими руками – и вера в доброго волшебника помогает лишь в сказках, но не в жизни.

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А еще Украина понемногу привыкает к мысли о том, что слабых – бьют. И если ты хочешь, чтобы к твоему мнению прислушивались – нужно быть сильным. И если мы не хотим, чтобы войну на Донбассе закончили за наш счет – нужно уметь не только соглашаться с европейскими столицами – но и уметь им возражать.

К тому же мы понемногу привыкаем к тому, что не всякий, кто ругает Россию, автоматически становится нашим союзником. Практика доказала – многие украинские политики и активисты могут обвинять Москву, но при этом остаются токсичными для собственной страны. Как минимум, в силу собственной ограниченности и жадности. Враг моего врага далеко не всегда друг – Украина вот уже 3 года приучает себя к этой простой формуле.

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А еще мы все привыкаем к тому, что немалая часть населения Украины сосредоточена на ценностях холодильника. Что они озабочены вопросами быта куда больше, чем вопросами обороны или реформ. Эти люди не выходят на майданы, но зато они ходят на выборы. Именно их голоса складывают к себе в копилку популисты и реваншисты. И если гражданское общество напоминает локомотив, то инертные массы напоминают вагоны. Они не определяют маршрут, но способны создавать инерцию, замедляющую реформы.

Мы понемногу снимаем с себя розовые очки. Никто не решит за нас наши проблемы. Жизнь – это не кино с хэппи-эндом – она куда больше напоминает сериал. Нужно учиться жить, рассчитывая только на свои силы. Именно это отличает успешные страны от тех, которые исчезают с карты мира.