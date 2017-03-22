Спецслужби Росії планували вбити сімох українських активістів, – СБУ

Спецслужби Росії проводили стеження за сімома українськими активістами, що діють на південних територіях України.

Про це заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

Він зазначив, що відповідний список з іменами активістів спецслужбовці знайшли під час обшуків. Проте СБУ не розголошує прізвища активістів.

"Зловмисникам вдалося встановити місця проживання деяких із них, а також маршрути їхнього пересування. Слідчі дії тривають", – сказав Ткачук.

Він додав, що СБУ обшукала місце проживання затриманих та знайшла арсенал зброї і засобів ураження, зокрема саморобні вибухові пристрої: 2 бойові гранати, 5 пістолетів ПМ і ТТ, а також пістолет системи "Браунінг" з глушителем, 4 одиниці саморобної вогнепальної зброї.

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