21:14
23 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, сьогодні
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 19:00: Убивство Шеремета планували у Росії. Генпрокуратура зацікавилась депутата
Випуск новин
20:33, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США вийшли з потужної торгово-економічної організації: Трамп підписав указ

20:43, сьогодні 902 Читать новость на русском
Трамп підписав указ про вихід з Транстихоокеанського партнерства
Трамп підписав указ про вихід з Транстихоокеанського партнерства / Getty images

Президент США Дональд Трамп з перших днів на посаді взявся за виконання своїх передвиборних обіцянок.

23 січня Дональд Трамп підписав указ щодо виходу США з торгівельної угоди про Транстихоокеанське партнерство, інформує BBC.

Торгівельна угода, яка була опорою колишнього президента США Барака Обами в Азії, була підписана 12 країнами і охоплює 40% світової економіки.

Про підписання цього указу він оголосив одразу після своєї інавгурації і він стане одним із серії директив, які покладуть початок зміні форми торгової політики США.

Вийти із Транстихоокеанського партнерства Трамп активно обіцяв під час своєї президентської кампанії. Він критикував цю торгівельну угоду, називаючи її "потенційною катастрофою для нашої країни".

Читайте також: У Сенаті спеціальним законом можуть заборонити Трампу знімати санкції з Росії

Теги: США Дональд Трамп Зона вільної торгівлі Політика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 20:01 "Поганий хлопець, але наш поганий хлопець": хто вони, лідери українського Донбасу
Анна Косинська 3411
Тиждень на фронті: несподіване бажання терористів і незрозуміла тиша
сьогодні, 19:09 Тиждень на фронті: несподіване бажання терористів і незрозуміла тиша
Повернись живим 1648
Зрада скасовується: про закриття фабрики
сьогодні, 19:00 Зрада скасовується: про закриття фабрики "Рошен" у Росії і інші обіцянки Порошенка
Інна Жолобович 2 6244
Савченко – ключовий елемент у грі російських спецслужб
сьогодні, 16:45 Савченко – ключовий елемент у грі російських спецслужб
Дмитро Снєгирьов 2051
Які реформи влада має провести у 2017 році?
сьогодні, 14:59 Які реформи влада має провести у 2017 році?
Микола Спиридонов 3760
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Адвокат Онищенка прокоментував скандальну заяву клієнта
 4 грудня 2016 , 18:50 1
Аксьонов відмовився від мандата депутата Держдуми
 20 вересня 2016 , 18:16 1
Нарешті вдома, – російський журналіст переїхав жити в Україну
 16 січня , 17:01 2
Фабрика Порошенка у Києві досі зберігає символ комунізму
 3 вересня 2016 , 17:19 17
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук