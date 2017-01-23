США вийшли з потужної торгово-економічної організації: Трамп підписав указ

Президент США Дональд Трамп з перших днів на посаді взявся за виконання своїх передвиборних обіцянок.

23 січня Дональд Трамп підписав указ щодо виходу США з торгівельної угоди про Транстихоокеанське партнерство, інформує BBC.

Торгівельна угода, яка була опорою колишнього президента США Барака Обами в Азії, була підписана 12 країнами і охоплює 40% світової економіки.

Про підписання цього указу він оголосив одразу після своєї інавгурації і він стане одним із серії директив, які покладуть початок зміні форми торгової політики США.

Вийти із Транстихоокеанського партнерства Трамп активно обіцяв під час своєї президентської кампанії. Він критикував цю торгівельну угоду, називаючи її "потенційною катастрофою для нашої країни".

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