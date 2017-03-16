21:38
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 20:00: Застава за Насірова. Євросоюз продовжує санкції
Випуск новин
20:57, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Стали відомі причини вибуху на заводі у Запоріжжі

20:51, сьогодні 197 Читать новость на русском
"Запоріжкокс" / Соцмережі

На заводі "Запоріжкокс" вибух стався через грубе порушення вимог правил охорони праці.

Як повідомляє місцевий TV5, на даху збірника кінцевого охолодження коксового газу проводилися вогневі роботи із застосування газового пальника й електрозварювального апарату.

Однак, під час проведення робіт вибухнув газ, який накопичився всередині ємності.

Зауважимо, що перед цим недалеко від місця робіт відбувався його витік назовні через розвантажувальний клапан.

Наразі на підприємстві створено спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії.

За попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок грубого порушення вимог правил охорони праці.

Читайте також: Жінку хвилею викинуло з квартири: на Харківщині вибухнув газовий балон

Нагадаємо, удень 16 березня на заводі "Запоріжкокс" пролунав вибух, в результаті чого 4 особи загинули.

Теги: Україна Вибух Запоріжжя Розслідування
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити
сьогодні, 21:00 Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити
Яніна Ткачук 290
7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди
сьогодні, 20:30 7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди
Настя Сукач 378
Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом
сьогодні, 20:00 Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом
Інна Жолобович 9154
Туристичний сезон стартує: куди і за скільки українці поїдуть відпочивати
сьогодні, 19:01 Туристичний сезон стартує: куди і за скільки українці поїдуть відпочивати
Яніна Ткачук 859
Здивуйте мене божевіллям, або найнезвичніші архітектурні рішення митців
сьогодні, 18:02 Здивуйте мене божевіллям, або найнезвичніші архітектурні рішення митців
Наталія Печерська 448
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
ЗМІ розсекретили ім'я дитини Осадчої і Горбунова
6 березня , 17:59
Вчені в Україні подаватимуть інтелектуальні декларації
 7 листопада 2016 , 14:56
У Раді створюється нова "антиантикорупційна" коаліція, – блогер
 сьогодні , 20:58
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук