Стали відомі причини вибуху на заводі у Запоріжжі

На заводі "Запоріжкокс" вибух стався через грубе порушення вимог правил охорони праці.

Як повідомляє місцевий TV5, на даху збірника кінцевого охолодження коксового газу проводилися вогневі роботи із застосування газового пальника й електрозварювального апарату.

Однак, під час проведення робіт вибухнув газ, який накопичився всередині ємності.

Зауважимо, що перед цим недалеко від місця робіт відбувався його витік назовні через розвантажувальний клапан.

Наразі на підприємстві створено спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії.

За попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок грубого порушення вимог правил охорони праці.

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Нагадаємо, удень 16 березня на заводі "Запоріжкокс" пролунав вибух, в результаті чого 4 особи загинули.