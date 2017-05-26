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Стало відомо, хто може покращити якість інтернету в Україні

23:05, 25 травня 437 Читать новость на русском
Інтернет може стати швидшим
Інтернет може стати швидшим / Фото з відкритих джерел

Корея планує інвестувати у розвиток цифрової інфраструктури 4G та 5G в Україні.

Про це повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

Про намір інвестувати в Україну заявив член ради директорів Корейського офісу ЄБРР в Україні Сунмін під час зустрічі з українськими урядовцями.

За його словами, Корея бачить прогрес України на шляху до покращення інвестклімату.

"Ми також розуміємо, що невдовзі ці зміни дадуть значний поштовх для економіки та розвитку вашої країни. Це доповнить вигоди від стратегічного розміщення України на перетині важливих транспортних маршрутів, значні можливості розвитку промисловості, можливості у сфері ІТ та HiTech та надзвичайний людський потенціал. Це для нас є сильним сигналом для активізації свого інвестиційного інтересу до України", – сказав він.

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Теги: Україна Інтернет Інформаційні технології Кабінет Міністрів України
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