Стоматолог з Лівану на передовій лікує бійців АТО

За чотири дні на Донбасі разом із своїми колегами лікар Салім Караме допоміг 40 правоохоронцям та військовослужбовцям.

Разом із мобільною лабораторією, медики об'їздили Краматорськ, Авдіївку та Мар’їнку.

Увесь цей час їхнє авто супроводжували правоохоронці. Ідея такої мобільної стоматології, у Саліма Караме з'явилась, коли він переїхав жити в Україну. Чоловік уже планує наступну поїздку в АТО.

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У цій машині повний стоматологічний кабінет, в прямому сенсі слова, там можна провести будь-які маніпуляції, аж до імплантації,

– розповів волонтер.