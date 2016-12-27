Стоматолог з Лівану на передовій лікує бійців АТО
19:33, сьогодні 309 Читать новость на русском
За чотири дні на Донбасі разом із своїми колегами лікар Салім Караме допоміг 40 правоохоронцям та військовослужбовцям.
Разом із мобільною лабораторією, медики об'їздили Краматорськ, Авдіївку та Мар’їнку.
Увесь цей час їхнє авто супроводжували правоохоронці. Ідея такої мобільної стоматології, у Саліма Караме з'явилась, коли він переїхав жити в Україну. Чоловік уже планує наступну поїздку в АТО.
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У цій машині повний стоматологічний кабінет, в прямому сенсі слова, там можна провести будь-які маніпуляції, аж до імплантації,
– розповів волонтер.
Джерело: 24 Канал
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