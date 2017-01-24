Сторінку Медведчука заблокували у Facebook

Соціальна мережа Facebook заблокувала сторінку кума президента Росії Віктора Медведчука.
Про це повідомляє сайт Медведчука.
У повідомленні вказано, що сторінку заблокували без будь-яких пояснень.
"Після того як було опублікувало заяву, в якій наводилися численні факти, що свідчать про брехню, фальсифікації, а також інформаційні провокації, здійснювані на Facebook політичними противниками Віктора Медведчука, сторінка і аккаунт були заблоковані без будь-яких пояснень", – йдеться у повідомленні.
У прес-службі вважають, що аккаунт заблокували не через контент сторінки, а через персону самого політика.
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