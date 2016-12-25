Страшна пожежа на ринку у Києві: рятувальники знайшли труп

У Києві рятувальникам вдалось локалізувати пожежу в торговельних рядах біля станції метро "Лісова", що в Деснянському районі. На місці гасіння виявили тіло людини.

Як повідомляє кореспондент 24 каналу з місця події, загиблою є літня жінка, яка й працювала на ринку. У відомстві також наголосили, що пожежні роботи ускладнювала велика кількість легкозаймистих речей. Загальна площа пожежі склала 2 тисячі квадратних метрів. Нагадаємо, поблизу ринку "Даринок", який розташований біля станція метро "Лісова" у Києві, розгорілася сильна пожежа. Вогонь охопив товарні склади, магазин "Султан", павільйони секонд-хенду.

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