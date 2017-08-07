"Страшний Шухевич": опальний польський міністр дав "історичну пораду" Україні

У Польщі запропонували Україні відмовитися від героїзації членів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА).

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ".

Чиновник відомий погрозами заблокувати вступ України в ЄС.

Україна несвідомо намагається сформулювати, намацати свою історичну ідентичність, щоб закласти основу для патріотизму. Хоча хтось може назвати його націоналізмом. Це нормальна тенденція. Але наша порада – не будувати історичну ідентичність на особистості, наприклад, Шухевича,

– сказав Ващиковський.

На його думку, від цього можуть постраждати європейські прагнення України.

"Члени ОУН-УПА брали участь не тільки в злочинах проти поляків, а й у Голокості", – впевнений польський міністр.

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Також Ващиковський розповів про візит українського президента Петра Порошенка в Польщу у грудні 2016 року. За словами чиновника, Порошенку запропонували "переосмислити" Голокост, як це зробив Ізраїль, і так само "виділити" тих українців і поляків, які дійсно рятували людей під час війни і після неї.

Очільник польського МЗС наголосив, що відповідь українського гаранта була позитивною, тож ініціативу направили до Міністерства закордонних справ України. Проте відповіді від глави відомства Павла Клімкіна Польща так і не отримала.

Ващиковський додав, що у його країні пам'ятають про Волинську трагедію, однак це не означає, що влада країни забуде, "наскільки незалежна і суверенна Україна важлива для безпеки у східній частині Європи".

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Він наголосив, що Польща, як і раніше, готова до співпраці з Україною.