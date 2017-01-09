Страйк працівників метро паралізував Лондон

Ввечері 8 січня робітники лондонського метрополітену розпочали масову акцію, яка триватиме добу.

Профспілки протестують проти скорочення робочих місць та закриття пунктів продажу квитків. Більшість ліній метро зупинилися. Зокрема, у центрі міста.

Не приймають пасажирів станції на великих вокзалах та у двох терміналах летовища "Хітроу". Це призвело до хаосу на дорогах. Центр столиці потерпає в заторах. Тисячі людей змушені добиратись на роботу пішки або у переповнених автобусах.

Цей страйк позначився на мільйонах людей. Через нього підприємці втратять гроші, а пацієнти не зможуть дістатися до лікарень. Страйк абсолютно непотрібний. Я закликаю профспілки вирішити проблему мирним шляхом, а не створювати хаос,

– звернувся до страйкуючих мер Лондона Садік Хан.

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До слова, лондонська підземка щодоби перевозить майже п'ять мільйонів пасажирів.