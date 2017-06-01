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Стрілянина у Києві: стало відомо про стан постраждалого росіянина та кілера

20:46, сьогодні 622 Читать новость на русском
Фото з місця стрілянини в Києві на Подолі
Фото з місця стрілянини в Києві на Подолі / Фото з Facebook

Двоє постраждалих під час стрілянини в Києві на Подолі 1 червня – росіянин Адам Осмаєв та нападника (ім'я якого поки невідоме) – перебувають в лікарні. Їх життю нічого не загрожує.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко на місці стрілянини посилаючись на слова лікарів, передає "Українська правда".

Окрім того, щодо причин замаху на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, Шевченко припустив, що це могла бути помста за "патріотичність подружжя".

На місці знайдено три пістолети і зараз збираються всі речові докази. Це два пістолети Макарова та один іноземного виробництва,
– додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

У ЗМІ поширили інформацію про те, одним із поранених у стрілянині на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв – його на батьківщині звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна. Згодом інформацію про особу постраждалого росіянина підтвердили в МВС.

Теги: Україна Кримінал Київ Міністерство внутрішніх справ
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