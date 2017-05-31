Студенти-медики більше не повинні відпрацьовувати три роки після закінчення ВНЗ

У середу, 31 травня, Кабінет Міністрів на своєму засідання схвалив постанову, що остаточно скасувала обов’язкове працевлаштування студентів усіх вищих навчальних закладів України.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Там нагадали, що обов’язкове працевлаштування для решти студентів було скасовано ще минулого року. Проте саме працевлаштування студентів-медиків тоді залишили у зв’язку з позицією профільних установ.

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Тепер і студенти-медики можуть розпоряджатися собою після випуску та реалізувати своє конституційне право на вільний вибір місця подальшої роботи,

– розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Зазначається, що уряд схвалив таке рішення у зв’язку зі змінами в законодавстві. Так, раніше Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників" було скасовано норми щодо обов’язковості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, що раніше студенти, які навчалися за державним замовленням, повинні були відпрацювати три роки на тому підприємстві, на яке їх скерував навчальний заклад за розподілом. У випадку, якщо випускник не мав бажання працювати, йому надавалося право відшкодувати гроші за навчання.