Студенти-ентузіасти створили фантастичну фітокімнату для дітей з вадами зору

Над оформленням зали спеціалізованого дитсадка трудяться студенти-дизайнери.

19-річний студент-дизайнер Сергій – автор нового декору кімнати. Він переконаний, що для дітлахів готове панно стане енциклопедією з природознавства.

Тут займатимуться більше сотні вихованців спеціалізованого дитсадка. Умови навчання для них особливо важливі. Адже у дітвори – порушення зору.

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Працюють студенти безкоштовно. Гроші на фарбу дали місцеві благодійники. По завершення робіт фітокімнату оздоблять вазонами. А згодом тут з'явиться великий акваріум та папуги.