Студенти-ентузіасти створили фантастичну фітокімнату для дітей з вадами зору
16:41, сьогодні 49 Читать новость на русском
Над оформленням зали спеціалізованого дитсадка трудяться студенти-дизайнери.
19-річний студент-дизайнер Сергій – автор нового декору кімнати. Він переконаний, що для дітлахів готове панно стане енциклопедією з природознавства.
Тут займатимуться більше сотні вихованців спеціалізованого дитсадка. Умови навчання для них особливо важливі. Адже у дітвори – порушення зору.
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Працюють студенти безкоштовно. Гроші на фарбу дали місцеві благодійники. По завершення робіт фітокімнату оздоблять вазонами. А згодом тут з'явиться великий акваріум та папуги.
Джерело: 24 Канал
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