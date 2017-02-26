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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Студенти-ентузіасти створили фантастичну фітокімнату для дітей з вадами зору

16:41, сьогодні 49 Читать новость на русском

Над оформленням зали спеціалізованого дитсадка трудяться студенти-дизайнери.

19-річний студент-дизайнер Сергій – автор нового декору кімнати. Він переконаний, що для дітлахів готове панно стане енциклопедією з природознавства.

Тут займатимуться більше сотні вихованців спеціалізованого дитсадка. Умови навчання для них особливо важливі. Адже у дітвори – порушення зору.

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Працюють студенти безкоштовно. Гроші на фарбу дали місцеві благодійники. По завершення робіт фітокімнату оздоблять вазонами. А згодом тут з'явиться великий акваріум та папуги.

Теги: Україна освіта Черкаси
Джерело: 24 Канал
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