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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Суд не погодив розмір застави для ще однієї екс-посадовця, який просила прокуратура

16:07, сьогодні 152 Читать новость на русском
Печерський районний суд відправляє затриманих податківців під заставу
Печерський районний суд відправляє затриманих податківців під заставу / Фото з відкритих джерел

Печерський районний суд Києва вирішив, що сума застави, яку просила військова прокуратура щодо колишнього замісника начальника головного управління Міністерства зборів та доходів в Харківській області Тетяні Масловій, є завеликою.

Відтак замість 7 мільйонів гривень застави, суд вирішив визначити його в майже 1 мільйон гривень.

Даний запобіжний захід діє до 21 липня. Тетяна Маслова, яка проживає в Дніпрі, повинна сповіщати суд і прокуратуру про зміну свого місця перебування і виконувати інші покладені на неї судом обов'язки, передбачені в таких випадках.

До слова, найбільший розмір застави був призначений колишньому керівнику Масловій – Станіславу Денисюку. Колишній голова податкової Дніпропетровської області Сергій Шинкаренко відправився за ґрати з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

У той же час екс-начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова, в якого знайшли майже 4 мільйони доларів готівкою, суд відпустив під заставу у розмірі 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.

Теги: Україна Масові затримання екс-посадовців в Україні Печерський суд Києва Харків
Джерело: 24 Канал
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