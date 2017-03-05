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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд обирає запобіжний захід Насірову: онлайн

10:30, сьогодні 1472 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Радіо Свобода

5 березня Солом'янський районний суд міста Києва продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Станом на 10:00 Насірова доправили до зали суду.

0 12 у засіданні оголосили перерву, оскільки захист Насірова оголосив клопотання про відвід судді.

Засідання було призначене на 19:00 4 березня. Втім спершу приміщення, де мало відбутися засідання, начебто "замінували", проте повідомлення виявилося хибним близько 21:30 суд все-таки почав роботу, проте адвокати Насірова наполягли на тому, що їхній підзахисний кволий та потребує переміщення у лікарню. Судді вирішили перенести засідання.

Читайте також: САП хоче рекордну заставу за Насірова, – нардеп

За словами нардепа Мустафа Найєм, єдина причина відстрочки засідання щодо Насірови – це спроба уникнути відправки в СІЗО закінченням норми про 72 години, протягом яких затриманому зобов'язані обрати запобіжний захід або відпустити. Цей строк спливає ввечері, 5 березня.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров
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