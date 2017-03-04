Суд оголосив перерву у справі Насірова

Судді оголосили про перерву у засіданні про обрання запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Засідання продовжиться 5 березня о 10:00.

Про перенесення засідання просила сторона захисту. Адвокати апелювали до поганого самопочуття Насірова та заявили, що не встигли ознайомитися з матеріалами справи.

Додамо, що після оголошення переви у засіданні Насіров став більш активним та почав спілкуватися з адвокатами.

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Нагадаємо, 4 березня суд мав обрати запобіжний захід Насірову.