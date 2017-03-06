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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

Суд у справі Насірова: онлайн-трансляція

12:37, сьогодні 393 Читать новость на русском
Суд у справі Насірова: онлайн-трансляція

Солом’янський районний суд Києва продовжує розгляд справи відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Вранці 6 березня продовжився розгляд справи у Солом'янському суді Києва. Суд відхилив відвід судді, про який клопотали захисники Насірова.

2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".

Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. Ніч з 5 на 6 березня Роман Насіров провів у приміщення суду, хоча він мав право залишити приміщення суду.

Впродовж відведених законом 72 годин суд не зміг обрати запобіжний захід.

Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова Київ
Джерело: 24 Канал
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