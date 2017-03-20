Суд виніс вирок у справі Марушевської

В Одесі завершилось судове засідання у справі екс-начальниці Одеської митниці ДФС Юлії Марушевської. Суд виніс рішення на користь Марушевської.

Юлію Марушевську визнали невинною у преміюванні себе 500 гривнями до 8 березня у 2016 році.

Суд взяв до уваги пояснення Марушевської що, підписуючи наказ "Про виплату одноразової премії жінкам на честь свята 8 березня", не мала на увазі корупції.

"Я прийшла на роботу в митницю, не ставлячи за мету збагатитися. Я хотіла щось змінити в країні, в якій живу. Винною себе не вважаю ще й тому, що приурочений до 8 березня наказ був погоджений, згідно з регламентом ДФСУ, юридичним відділом та відділом внутрішньої безпеки, які не виявили жодних порушень", – пояснила чиновниця.

Нагадаємо, цю справу вже охрестили "справою про 500 гривень премії". Кримінальне провадження порушило Національне агентство із запобігання корупції щодо виплат премій для співробітниць Одеської митниці.