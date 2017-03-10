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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Суд випустив з-під варти лікаря психлікарні, яка катувала пацієнтів

12:49, сьогодні 182 Читать новость на русском
Лілія Неофітна
Лілія Неофітна / tv.sumy.ua

Директору Охтирської психлікарні Лілії Неофітній, яку звинувачують у знущанні з пацієнтів, замінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Головного лікаря Охтирської психлікарні затримали за знущання з душевнохворих пацієнтів та фальсифікацію документів про їх смерть.

Ексгумація тіл пацієнтів, які померли минулого року, показала, що причиною їх смерті була гостра пневмонія і побиття. В документах лікарні медики записали, що пацієнти померли від серцевих нападів, чим порушили закон.

Лікарю-садистці загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що інцидент в Охтирській психлікарні трапився в листопаді. Тоді семеро пацієнтів померли. При обстеженні умов лікування душевнохворих виявили, що люди перебували в палатах, температура в яких коливалась від 10 до 18 градусів.

Теги: Україна Суми Судді Кримінал Лікування
Джерело: 24 Канал
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