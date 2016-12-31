Суд заарештував головоріза з Одещини

Овідіопольський районний суд заарештував без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та маленької дитини Дмитра Погорєлого.
Водночас поліція продовжує встановлювати усі обставини злочину.
Зокрема, як повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області, вже відомо, що причиною трагедії стала помста.
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Нагадаємо, ввечері 29 грудня в Одеській області сталося криваве вбивство – чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.
Згодом стало відомо, що овідіопольський убивця хотів повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план "Сирена".
30 грудня різника з Одещини вдалося затримати.
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