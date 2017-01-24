Суд заборонив уряду Британії впроваджувати Brexit

Уряд Великобританії повинен отримати схвалення британського парламенту для початку процедури виходу з ЄС.

Таке рішення ухвалив Верховний суд Британії, повідомляє ВВС.

Рішення підтримали вісім суддів, проти проголосували троє.

Згідно з ухвалою, прем'єр-міністр Тереза Мей не може почати переговори з ЄС, поки обидві палати не дадуть на це згоду.

Суд також постановив, що для виходу з Євросоюзу влада Британії повинна провести консультації з представниками Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

При цьому на слуханнях у Верховному суді не розглядали питання, чи виходити Британії з ЄС. Всі сторони згодні, що це питання було вирішене на референдумі.

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