13:54
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів
Вєсті Кремля
22:05, 23 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, 23 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 12:00: Стріляли в дитину. Реакція соцмереж на акцію автомобілістів в Києві
Випуск новин
13:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд заборонив уряду Британії впроваджувати Brexit

13:36, сьогодні 255 Читать новость на русском
Brexit
Brexit / Фото з соцмереж

Уряд Великобританії повинен отримати схвалення британського парламенту для початку процедури виходу з ЄС.

Таке рішення ухвалив Верховний суд Британії, повідомляє ВВС.

Рішення підтримали вісім суддів, проти проголосували троє.

Згідно з ухвалою, прем'єр-міністр Тереза Мей не може почати переговори з ЄС, поки обидві палати не дадуть на це згоду.

Суд також постановив, що для виходу з Євросоюзу влада Британії повинна провести консультації з представниками Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

При цьому на слуханнях у Верховному суді не розглядали питання, чи виходити Британії з ЄС. Всі сторони згодні, що це питання було вирішене на референдумі.

Читайте також: Скільки Великобританії коштуватиме Brexit: вражаюча сума

Теги: Великобританія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Нагодувати депутата: чому народні обранці прагнуть більших зарплат
сьогодні, 12:01 Нагодувати депутата: чому народні обранці прагнуть більших зарплат
878
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
сьогодні, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Страх перед языком говорит о наших слабостях
сьогодні, 08:46 Страх перед языком говорит о наших слабостях
Дмитро Бєлобров 1 1788
Язык оккупантов и защитников Украины – один язык: кто виноват в несчастьях
23 січня, 23:55 Язык оккупантов и защитников Украины – один язык: кто виноват в несчастьях
Ян Валетов 1 2594
Страх має великий курс: чому цифри в обмінниках не дивують, але застерігають
23 січня, 21:01 Страх має великий курс: чому цифри в обмінниках не дивують, але застерігають
1996
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Жадан відвідав скандальний номер Іво Бобула: з'явилось фото
 9 вересня 2016 , 11:23 3
Саміт G20: зрозуміло про зустріч світових лідерів і наслідки для України
31 серпня 2016 , 19:00 2
Мінімальна зарплата в Україні може зрости на 50%, – Мінсоцполітики
 11 серпня 2016 , 10:33 4
ТОП-10 найбільших банків України
 10 серпня 2016 , 23:28 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук