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Супрун розповіла, як розподілялися кошти на закупівлю ліків

23:44, 24 січня 125 Читать новость на русском
Уляна Супрун
Уляна Супрун / РБК-Украина

На 2017 рік міністерство охорони здоров’я значно збільшило видатки на закупівлю ліків. Однак кошти були розподілено не пропорційно до витрат минулих років. Деякі з напрямків отримали значно більше грошей, аніж до того.

Причину таких відмінностей очільниця МОЗ пояснила у прямому ефірі 24 Каналу у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

За її словами, 354 мільйона гривень, які виділили на кардіологічні обладнання достатньо, щоб забезпечення покриття на невідкладних станів.

Значно більше грошей було виділено на боротьбу з туберкульозом чи ВІЛ/СНІДом, чи на рідкісні хвороби. Як зазначила Уляна Супрун, міжнародний донор Global Fund щорічно виділяв Україні гроші на лікування цих хворих. Загалом за час діяльності фонду в Україні сума сягнула 500 мільйонів доларів. Однак Україна в цьому проекті виділяла незначне фінансування. Відтак в Global Fund заявили, що вони готові надати додаткові 126 мільйонів доларів на наступні 3 роки але якщо Україна також надаватиме гроші на лікування українців.

Ми з прем’єр-міністром погодили збільшити фінансування на 2 мільярда гривень, щоб 50 відсотків покрити з української сторони, і 50 відсотків – від наших партнерів. Ми не могли відмовитися від 126 мільйонів доларів на лікування наших пацієнтів,
– заявила Уляна Супрун.

Щодо фінансування на лікування рідкісних (орфанних) хвороб, то за словами міністра, держава вирішили повністю взяти на себе піклування про цих пацієнтів.

Це небагато дітей, їх близько 2500. Але без ліків вони вмирають. Їх лікування коштує десятки мільйонів гривень щорічно. Ми, як держава, вирішили, будемо допомагати тим родинам, щоб вони лікували своїх дітей. Бо з ними все нормально, якщо вони мають ліки. Якщо немає ліків – то вони помирають. Тому ми вирішили, що 100-відсотково покриватимемо їх лікування. Бо це не лише дорогі ліки, але й життя дітей. І це правильний крок,
– розповіла Уляна Супрун.

Вона також зазначила, що на онкохворих дорослих цьогоріч підвищили фінансування на 68 мільйонів гривень. Однак окрім фінансування, було додано 15 нових препаратів, які до цього ніколи не фінансувалися з держбюджету.

Читайте також: Супрун розповіла про особливості цьогорічних закупівель ліків

Теги: Україна Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Соня Кошкіна
Джерело: 24 Канал
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