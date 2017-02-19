Сутички на Європейські площі: затримані активісти та командир батальйону ОУН

У Києві між протестувальниками проти торгівлі з окупантами та силовиками трапилися сутички.

Зокрема, на Європейській площі у результаті штовханини, ймовірно, затримали близько 10 активістів. Також затримали і командира батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Народні депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв мають намір визволити затриманих.

Також раніше поблизу вулиці Банкової, яку посилено охороняють, були чутні вибухи петард.

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Нагадаємо, учасники блокади торгівлі з окупантами 19 лютого влаштували віче на Майдані Незалежності, яке згодом переросло у блокування вулиці Банкової. Активісти хотіли встановити намет біля Адміністрації Президента.