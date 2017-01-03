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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Світоліна у Брісбені побила особистий рекорд

14:04, сьогодні 169 Читать новость на русском
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На шляху до чвертьфіналу турніру в Брісбені Еліна Світоліна зіткнулась із труднощами в особі 59-ї ракетки світу Шелбі Роджерс.с

Американка лише на продовженні віддала першу партію, а у другому відрізку гри взяла реванш – 6:2. Світоліна здавалось зробила відповідні висновки, повівши 4:1 в заключному сеті, але суперниця знову взяла кілька геймів.

Українці все ж вдалось перемогти Еліна Світоліна – Шелбі Роджерс – 7:5, 2:6, 7:5.

Додамо, що завдяки цій перемозі Світоліна заробила 100 балів у рейтинг WTA і вже наступного понеділка підніметься на рекордну для українських тенісисток 12-у позицію.

В одній-четвертій Світоліна з високою ймовірністю поміряється силами із першою ракеткою світу Ангелік Кербер.

Теги: Україна Теніс
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